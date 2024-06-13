Суд сжалился над Вильямом Гаджиевым

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Шахина Юсифова в Верховном суде Азербайджана приговор Вильяму Гаджиеву был сокращен до 8 лет 6 месяцев.

Отметим, что В.Гаджиев некоторое время назад подавал кассационную жалобу, но позже отозвал ее в связи с дополнениями.

Напомним, что Вильям Гаджиев был арестован Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана. По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям он был признан виновным в хищении в особо крупном размере и получении взятки и приговорен к 12 годам лишения свободы.