Украина и ЕС продлят «транспортный безвиз»

Украина и Евросоюз в скором времени продлят действие «транспортного безвиза» еще на год – до конца июня 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Сегодня правительство одобрило распоряжение президента Владимира Зеленского по определению уполномоченных лиц на подписание этого соглашения», - сообщил Шмыгаль. 

После продления «безвиза» водители смогут и дальше выполнять двусторонние перевозки без необходимости получения разрешения. Такой шаг также является стимулом для украинских производителей.