Украина и ЕС продлят «транспортный безвиз»
Украина и Евросоюз в скором времени продлят действие «транспортного безвиза» еще на год – до конца июня 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Сегодня правительство одобрило распоряжение президента Владимира Зеленского по определению уполномоченных лиц на подписание этого соглашения», - сообщил Шмыгаль.
После продления «безвиза» водители смогут и дальше выполнять двусторонние перевозки без необходимости получения разрешения. Такой шаг также является стимулом для украинских производителей.