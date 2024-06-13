«Притворяются больными»: суд над укравшими деньги у страдающих талассемией детей

Как сообщает корреспондент hаqqin.az, на заседании были оглашены показания Айсель Мамедовой, данные на следствии. Последняя заявила следователям, что получила 25 тысяч манатов от пострадавшей Зейнаб Гасымовой и передала их руководителю компании Нуриде Сеидовой: «Нурида добавила к этой сумме 5 тысяч манатов и дала мне 30 тысяч манатов, чтобы я перевела их в Центральную клиническую больницу для проведения операции пациенту».

Продолжается судебный процесс по уголовному делу Нуриды Сеидовой, владельца компаний Urmedhelp и My Doc Tour, Айнур Байрамовой и Айсель Мамедовой, обвиняемых в мошенническом изъятии средств, собранных для страдающих талассемией детей.

Мамедова также рассказала, что познакомилась с другой пострадавшей, Наргиз Махмудовой, через знакомую по имени Шебнем, получила от нее 9 тысяч манатов и передала их Нуриде Сеидовой: «Нурида передала деньги Тогрулу. Тогрул пересчитал деньги и сказал, что все ровно. Затем Нурида предложила дать тысячу манатов Шебнем. Я передала тысячу манатов Шебнем, а оставшиеся деньги остались в ящике стола Нуриды».

Мамедова отказалась подтвердить свои показания, данные на следствии. Судья предупредил, что в случае отказа будут оглашены в суде.

Выступить предложили и Айнур Байрамовой. Однако ее адвокат сообщил, что у его подзащитной серьезные проблемы со здоровьем.

Потерпевший Шахид Мовсумов довел до сведения суда, что трое из детей, от семей которых обвиняемые получили деньги, скончались: «У родителей больного талассемией Вилайета взяли 25 тысяч долларов. Этот ребенок уже скончался. Отец этого ребенка тоже умер. А теперь они (обвиняемые - ред.) притворяются здесьбольными. Когда они брали у меня деньги, то были совершенно здоровы».

Судебный процесс продолжится 3 июля.

Отметим, что уголовное дело было возбуждено в феврале прошлого года после обращения в МВД родителей детей, больных талассемией. Было установлено, что 36 человек в сговоре с Нуридой Сеидовой, злоупотребив доверием родителей детей, больных талассемией, совершили мошенничество на сумму около 1 миллиона манатов якобы с целью лечения этих детей в Турции.