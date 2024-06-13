«Притворяются больными»: суд над укравшими деньги у страдающих талассемией детей
Продолжается судебный процесс по уголовному делу Нуриды Сеидовой, владельца компаний Urmedhelp и My Doc Tour, Айнур Байрамовой и Айсель Мамедовой, обвиняемых в мошенническом изъятии средств, собранных для страдающих талассемией детей.
Как сообщает корреспондент hаqqin.az, на заседании были оглашены показания Айсель Мамедовой, данные на следствии. Последняя заявила следователям, что получила 25 тысяч манатов от пострадавшей Зейнаб Гасымовой и передала их руководителю компании Нуриде Сеидовой: «Нурида добавила к этой сумме 5 тысяч манатов и дала мне 30 тысяч манатов, чтобы я перевела их в Центральную клиническую больницу для проведения операции пациенту».
Мамедова также рассказала, что познакомилась с другой пострадавшей, Наргиз Махмудовой, через знакомую по имени Шебнем, получила от нее 9 тысяч манатов и передала их Нуриде Сеидовой: «Нурида передала деньги Тогрулу. Тогрул пересчитал деньги и сказал, что все ровно. Затем Нурида предложила дать тысячу манатов Шебнем. Я передала тысячу манатов Шебнем, а оставшиеся деньги остались в ящике стола Нуриды».
Мамедова отказалась подтвердить свои показания, данные на следствии. Судья предупредил, что в случае отказа будут оглашены в суде.
Выступить предложили и Айнур Байрамовой. Однако ее адвокат сообщил, что у его подзащитной серьезные проблемы со здоровьем.
Потерпевший Шахид Мовсумов довел до сведения суда, что трое из детей, от семей которых обвиняемые получили деньги, скончались: «У родителей больного талассемией Вилайета взяли 25 тысяч долларов. Этот ребенок уже скончался. Отец этого ребенка тоже умер. А теперь они (обвиняемые - ред.) притворяются здесьбольными. Когда они брали у меня деньги, то были совершенно здоровы».
Судебный процесс продолжится 3 июля.
Отметим, что уголовное дело было возбуждено в феврале прошлого года после обращения в МВД родителей детей, больных талассемией. Было установлено, что 36 человек в сговоре с Нуридой Сеидовой, злоупотребив доверием родителей детей, больных талассемией, совершили мошенничество на сумму около 1 миллиона манатов якобы с целью лечения этих детей в Турции.