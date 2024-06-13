Сиявуш Новрузов о родственных браках

Запрет на заключение брака с двоюродными братьями и сестрами - правильный шаг, но родственные браки невозможно пресечь одним росчерком пера, уверен глава парламентского комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов.

По его словам, в Азербайджане принято заключать родственные браки. «Общество можно просвещать на эту тему, чтобы оно отказалось от заключения этих браков. Однако сразу ввести эти запреты мы не сможем», - сказал Новрузов.

Депутат также коснулся и религиозных браков: «Религиозный брак (кябин) – это позволение Всевышнего. Сначала должен заключаться религиозный брак, затем официальный».

Согласно поправке, предлагаемой в Семейный кодекс, в Азербайджане запрещаются браки с двоюродными братьями и сестрами.