Путин заявил, что мир как прежде уже не будет

Мир стремительно меняется, как прежде уже не будет. Об изменении мира заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством российского МИД.

«Мир стремительно меняется, как прежде уже не будет — ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции», — заявил российский лидер.

По его словам, все больше стран стремится к укреплению суверенитета, самодостаточности и национальной идентичности.