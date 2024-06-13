14 июня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в Баку делегацию во главе с заместителем начальника Главного управления международного военного сотрудничества Народно-освободительной армии Китая Яо Гином, сообщили в Минобороны.

Сначала гости побывали на Аллее шехидов, где возложили цветы на могилы наших сограждан, ставших шехидами во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, была почтена их светлая память.

Подчеркивалось, что территориальная целостность Азербайджана была полностью восстановлена после антитеррористической операции, проведенной в Карабахском экономическом районе без нанесения ущерба гражданскому населению и гражданской инфраструктуре.

Министр обороны проинформировал китайского гостя о сложившейся оперативной обстановке на условной азербайджано-армянской границе.

Гин подчеркнул важность регулярного проведения подобных встреч с точки зрения обмена опытом между армиями двух стран, а также дальнейшего развития двусторонних отношений.

Китайский гость пригласил министра обороны Азербайджана на 11-й Пекинский Сяншаньский форум, который состоится в сентябре нынешнего года.

Было отмечено, что Китай всегда готов оказать поддержку Азербайджану в обеспечении мира и стабильности в регионе.

На встрече также были проведены широкие обсуждения вопросов, касающихся военной, военно-технической и военно-образовательной областей двустороннего сотрудничества, представляющих взаимный интерес.