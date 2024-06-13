Сабина Алиева на IV Самаркандском форуме по правам человека

Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) Сабина Алиева выступила с докладом в онлайн-формате на IV Самаркандском форуме по правам человека на тему «Экологические проблемы: будущее прав человека в меняющемся мире, поиск устойчивых решений».

В своем выступлении омбудсмен отметила, что глобальные климатические проблемы в мире вызывают ряд беспокойств относительно будущего прав человека. С.Алиева подчеркнула необходимость реализации глобальных стратегий для защиты прав человека в контексте изменения климата, а также усиления сотрудничества.

Омбудсмен сообщила участникам форума, что в Азербайджане 2024 год объявлен «Годом солидарности ради зеленого мира» и что в этом году наша страна примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Также было отмечено, что в нашей стране предпринимаются значительные усилия по охране окружающей среды и эффективному использованию природных ресурсов, принимаются и реализуются государственные программы, планы действий и стратегии.

С.Алиева также обратила внимание на то, что вооруженные конфликты являются одной из основных причин загрязнения окружающей среды. Уполномоченный по правам человека указала, что страна долгие годы страдала от незаконной оккупации, и в ходе посещения освобожденных территорий были выявлены факты серьезного ущерба биоразнообразию, водным ресурсам, флоре и фауне.

Кроме того, омбудсмен подчеркнула, что сотни тысяч неразорвавшихся мин и боеприпасов, оставленных Арменией на наших землях в период оккупации, в настоящее время затрудняют возвращение бывших вынужденных переселенцев на эти территории и представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья людей. Она также сообщила, что с окончания Второй Карабахской войны 361 азербайджанец, большинство из которых были гражданскими лицами, стали жертвами мин, и восстановление разрушенной инфраструктуры, а также экосистемы требует много времени и значительных финансовых ресурсов.

Вместе с тем омбудсмен отметила, что на основании результатов осуществленных в военное и поствоенное время миссий по установлению фактов были подготовлены специальные отчеты, заявления и обращения, направленные в соответствующие международные организации, национальные институты по правам человека и омбудсменам зарубежных стран.

В заключение омбудсмен подчеркнула важность новых подходов и совместного сотрудничества для защиты и продвижения экологических прав.