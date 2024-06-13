Путин обвиняет Запад

По его словам, раньше Россия постоянно предлагала конструктивные решения в области безопасности, но все эти попытки не находили ответа.

Россия подошла к точке невозврата и теперь сама должна проработать систему безопасности в Евразии, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

Президент РФ заявил, что Запад решил, что победил в холодной войне и может определять мировое устройство: «Эгоизм и высокомерие Запада привели к крайне опасному состоянию. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата. Мы видим запредельный авантюризм западных политиков».

По его мнению, стратегическая стабильность в мире была подорвана США.

Глава российского государства считает, что систему евроатлантической безопасности нужно создавать заново: «Будущая архитектура безопасности должна быть открыта для всех евразийских стран, которые пожелают, в том числе членов НАТО».

Дипломатия НАТО, по словам президента РФ, состоит в том, чтобы обвинить какую-либо страну и обрушить на нее всю мощь. Он также отметил, что ни одна страна не застрахована от попадания под удар НАТО.

«Предположения о том, что Россия собирается напасть на Европу, - это домыслы и абсолютный бред. Опасность для Европы представляет не Россия, а критическая, почти тотальная зависимость от США... Если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных полюсов планеты, ей нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией. Мы к этому готовы», - заявил президент РФ.