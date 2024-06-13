Кэмерон пригрозил Израилю и Турции

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пригрозил санкциями компаниям из Израиля и Турции, сотрудничающим с Россией и, по его мнению, помогающим ее оборонной промышленности.

Как заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera, первое, что он хотел бы видеть – это действительно жесткие санкции против российских частных лиц и компаний.

По словам Кэмерона, после Brexit был накоплен арсенал санкций и «сегодня объявляем о новых». Глава британского МИД также призвал к «охоте» за российскими танкерами с нефтью и заявил, что хотел бы, чтобы их блокировали при приближении к итальянским портам.

«Важно отметить, что санкции не ограничиваются только компаниями, работающими в Британии или Европе: мы охотимся за ними по всему миру», – добавил Кэмерон.