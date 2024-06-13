Он заявил, что базовые соглашения по мирному урегулированию должны быть зафиксированы международными договорами. Еще одним условием является отмена санкций против России, заявил Путин.

«Наша принципиальная позиция — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация»,— заявил Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия делает еще одно «реальное мирное предложение Украине и Западу». Он подчеркнул, что Россия предлагает не «заморозку конфликта», а его прекращение.

«Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой», — подчеркнул президент РФ. Однако если Запад и Украина откажутся, «это их ответственность за кровопролитие».

Путин также заявил, что президентский срок Владимира Зеленского «истек вместе с его легитимностью». Президент РФ утверждает, что исполнительная власть в Украине сейчас удерживается «незаконным путем и фактически узурпирована». Единственной легитимной властью, по его мнению, остается Верховная Рада.

«Президентский срок избранного ранее главы Украины истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями», — сказал Путин.

Он также рассказал ранее неизвестные детали переговоров по Украине. По словам Путина, 5 марта 2022 года с Россией вел переговоры высокопоставленный посредник, обещавший договориться с лидерами Запада. Президент рассказал, что тот задал ему вопрос о дальнейшей судьбе Херсонской и Запорожской областей. Владимир Путин ответил, что Россия не исключает украинского суверенитета над этими регионами. Однако для этого нужно гарантировать право России на сухопутный маршрут в Крым.

«Теперь положение в корне изменилось. Люди в «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской области высказали свое мнение на референдуме... Херсонская и Запорожская области так же, как и «ДНР» и «ЛНР» вошли в состав РФ, и речи о нарушении нашего государственного единства быть не может», — подчеркнул президент РФ.

По словам Путина, после переговоров в Москве посредник отправился в Киев. Однако там его усилия якобы отвергли и обвинили в пророссийской позиции. Президент России считает, что Украина сделала это «по указке со стороны западных кураторов, включая бывшего премьер-министра Великобритании».

Владимир Путин не называл имя этого посредника. При этом он сказал, что посредник заручился поддержкой лидеров Франции и Германии и высокопоставленных политиков США. По информации на сайте Кремля, 5 марта 2022 года в Москву приезжал израильский премьер Нафтали Беннет.

Путин также утверждает, что российские войска после вторжения в Украину в феврале 2022 года подошли к Киеву, но не планировали штурмовать украинскую столицу. «У военных ведомств, у силового блока были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий. Но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города, кто бы чего ни говорил и ни домысливал, не было», — уверяет Путин.

По его словам, это была «операция по принуждению украинского режима» к миру и переговорам.

Еще до начала полномасштабного вторжения Москва предложила Киеву вывести войска из Донецкой и Луганской областей, на территории которых в 2014 году образовались сепаратистские «ДНР» и «ЛНР». «Мы сразу им сказали — войска убирайте оттуда и все на этом закончится», — отметил Путин. Но Киев отверг это предложение, хотя оно «давало возможность закрыть вопрос мирным путем». Поэтому Москва «была вынуждена» начать полномасштабную войну, заявил российский президент.