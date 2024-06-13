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В рамках мер по восстановлению популяции осетровых в Каспийском бассейне, находящейся под угрозой исчезновения, крупнейший инвестор рыбной отрасли Азербайджана Azerbaijan Fish Farm в сотрудничестве с Управлением воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS) ЗАО AzerbaijanAirlines (AZAL) выпустили в Каспий море 5000 осетровых рыб.

Осетровые, играющие ключевую экологическую роль в экосистеме Каспийского моря, столкнулись с серьезными угрозами из-за разрушения среды обитания, чрезмерного вылова рыбы и браконьерства. Понимая важность сохранения этих уникальных существ, Azerbaijan Fish Farm и AZANS организовали выпуск 5000 рыб эндемичных осетровых видов в их естественную среду обитания. Эта нужная и важная акция не только способствовала дальнейшему восстановлению численности осетровых, но также была направлена и на повышение осведомленности о необходимости защиты редких видов и их экосистем. Особую значимость мероприятию придало участие делегатов Всемирного саммита по аэронавигации 2024 CANSO, проходящего в Баку и собравшего специалистов и лидеров отрасли со всего мира для обсуждения актуальных вопросов, устойчивых практик и инноваций в области аэронавигации. Участие делегатов саммита CANSO подчеркнуло глобальную важность экологических инициатив, демонстрируя свою поддержку действиям, направленным на сохранение природного наследия. Это событие ярко продемонстрировало, что мировое сообщество готово объединяться ради общей цели — защиты планеты Земля и ее ресурсов.

Проведенное мероприятие напрямую вписывается в зеленую повестку Азербайджана, включающую в себя комплекс мер по охране окружающей среды и устойчивому развитию. Восстановление популяции осетровых и защита эндемиков в целом отражают стремление страны к сохранению биоразнообразия и поддержке природных экосистем, что является важной частью национальной экологической политики - Азербайджан активно и успешно внедряет экологически устойчивые практики и инициативы, направленные на сокращение негативного воздействия на природу и обеспечение благополучия будущих поколений. Подчеркнем, что приверженность Azerbaijan Fish Farm и AZANS зеленой повестке и устойчивому развитию проявляется через их инициативы, направленные на охрану окружающей среды и поддержание экосистемного баланса. Яркий примером тому, является активная совместная работа компаний над восстановлением и сохранением популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, таких как осетровые, что наглядно демонстрирует их ответственность перед природой и будущими поколениями. Подобные усилия подчеркивают их стремление к поддержанию экологического равновесия и устойчивого развития, что в свою очередь способствует и реализации национальной зеленой повестки Азербайджана. Отметим и тот факт, что коллективная ответственность и совместные действия дают большие результаты, что особенно видно на примере прошедшей экологической инициативе. Когда различные организации, государственные учреждения и международные сообщества объединяют свои усилия, они способны достигать масштабных и устойчивых изменений - вклад каждого участника, будь то финансирование, техническая поддержка или активное участие в проектах, усиливает общий эффект и приводит к значительным улучшениям в состоянии окружающей среды. Коллективная работа Azerbaijan Fish Farm и AZANS не только ускоряет процесс достижения поставленных экологических целей, но и вдохновляет других на участие в подобных инициативах. Таким образом, коллективная ответственность и совместные действия Azerbaijan Fish Farm и AZANS не только умножают усилия, но и создают мощное движение за защиту нашей планеты и ее ресурсов, показывая, что вместе мы можем достичь большего, чем поодиночке.