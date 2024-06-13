В Дашкесанском районе приостановлена работа пункта продажи топлива. Об этом сообщили в Государственном агентстве по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Согласно информации, на объекте, расположенном в селе Гурбулаг, была проведена внеочередная проверка, выявлены нарушения, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья людей. Установлено, что на одном из эксплуатируемых топливных баков не установлен дыхательный клапан, а при разгрузке отсутствуют средства подключения бака к общему контуру заземления.

Ввиду невозможности немедленного устранения недочетов, а также опасности для жизни и здоровья граждан, работа пункта продажи топлива была приостановлена.