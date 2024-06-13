В прокуратуре Хатаинского района Баку началось расследование по факту аварии лифта в жилом комплексе, принадлежащем компании Şərur MTK, на улице Худу Мамедова, в результате которой пострадали 8 человек. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Инцидент произошел ночью 13 июня. По предварительной информации, оборвался трос лифта в жилом комплексе, в результате кабина лифта с восемью людьми сорвалась вниз. Пассажиры лифта получили травмы.

По данным, предоставленным haqqin.az в TƏBİB, 7 человек (5 женщин и 3 мужчины) были помещены в Сабунчинский медицинский центр, один человек - в Клинический медицинский центр.