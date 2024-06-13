Почему сорвался лифт в Баку? комментарий официальных органов
В прокуратуре Хатаинского района Баку началось расследование по факту аварии лифта в жилом комплексе, принадлежащем компании Şərur MTK, на улице Худу Мамедова, в результате которой пострадали 8 человек. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Инцидент произошел ночью 13 июня. По предварительной информации, оборвался трос лифта в жилом комплексе, в результате кабина лифта с восемью людьми сорвалась вниз. Пассажиры лифта получили травмы.
По данным, предоставленным haqqin.az в TƏBİB, 7 человек (5 женщин и 3 мужчины) были помещены в Сабунчинский медицинский центр, один человек - в Клинический медицинский центр.
Это не первая авария лифта в многоэтажном здании, построенном компанией Şərur MTK. В январе этого года на проспекте Гянджа в Хатаинском районе Баку по адресу: 2980/81, лифт, поднимавший жителей с 1-го на 6-й этаж, сорвался на последнем этаже и с большой скоростью упал вниз. В результате пострадали 4 человека.
Ранее аналогичная проблема произошла и в другом здании, принадлежащем Şərur MTK. В начале прошлого года жители многоэтажного жилого дома на улице Бакиханова, 66 жаловались на аварийное состояние лифта. В сообщении пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям тогда говорилось, что на горячую линию «112» МЧС поступило обращение о том, что в многоэтажном жилом доме, принадлежащем Şərur MTK, по адресу: улица Бакиханова, 66, эксплуатируется лифт в аварийном состоянии. В связи с обращением инспекторы Государственного агентства по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору МЧС провели технический осмотр лифта в этом здании. В ходе осмотра было установлено, что лифт действительно эксплуатируется без соблюдения соответствующих требований безопасности, создавая угрозу для жизни и здоровья людей.
Учитывая это, эксплуатация лифта была прекращена, и перед Şərur MTK поставлена задача устранить выявленные нарушения технической безопасности. Также был составлен соответствующий акт, в котором объяснялось, что эксплуатация лифта будет возможна только после устранения нарушений, и руководство Şərur MTK несет ответственность за любые аварии и несчастные случаи, которые могут произойти при эксплуатации лифта без соблюдения норм.
Напомним, что Şərur MTK принадлежит бизнесмену Исфандияру Ахундову, известному как «Исфандияр Шарурский».