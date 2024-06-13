Российские самолеты нарушили воздушное пространство Финляндии

Пограничная служба Финляндии сообщила о проведении расследования по факту нарушения воздушного пространства российскими военными самолетами, пишут зарубежные СМИ.



Подозрения распространяются на два бомбардировщика и два истребителя, которые, предположительно, пересекли границу в морской зоне 10 июня. Поначалу Финляндия сообщала об одном самолете, который мог нарушить воздушное пространство.

«Предполагается, что нарушение территории было совершено отрядом из четырех самолетов, в которую входили два бомбардировщика и два истребителя. Максимальная глубина захода в воздушное пространство Финляндии составила 2,5 км от границы», — говорится в сообщении финской погранслужбы.