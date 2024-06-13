В магазинах Kontakt стартовала акция «Отпразднуем» Скидки до 50%
В дни празднования Курбан Байрама сеть магазинов Kontakt порадует вас акцией «Отпразднуем». С сегодняшнего дня и до 19 июня вы найдете все, что искали, со скидками до 50% при покупке наличными.
Помимо этого, покупатели могут с легкостью производить оплату по частям, приобретя смартфон, ноутбук, умные часы, наушники, телевизор, бытовую технику, посуду и домашний текстиль в рассрочку на 18 месяцев, а мебель – в рассрочку на 24 месяца без процентов, комиссии и первоначального взноса. Это означает, что вы можете делать покупки в рамках своего бюджета и мгновенно получать желаемое.
Более того, вы можете приобрести понравившиеся товары с оплатой по частям, разбив цену со скидкой на целых 6 месяцев!
Вот лишь некоторые из множества выгодных предложений для тех, кто хочет купить подарок и сделать сюрприз своим близким:
- Смартфон Redmi Note 13 с 256 ГБ памяти и дисплеем AMOLED по специальному предложению за 29 манатов в месяц;
- Кондиционер Hoffmann площадью охвата 20-30 м2 за 29 манатов в месяц;
- Диван Nepal с базой и механизмом трансформации всего за 19 манатов в месяц;
- Смарт-часы Kieslect, работающие без подзарядки до 9 дней, теперь за 150 манатов вместо 250;
- Холодильник Beko объемом 239 литров за 700 манатов вместо 1000, с бесплатной доставкой и установкой.
Как видите, акция «Отпразднуем» предлагает прекрасные возможности провести праздник еще лучше. Поэтому, не теряя времени, воспользуйтесь случаем и совершите выгодные покупки, зайдя в магазины Kontakt или посетив сайт kontakt.az, и удвойте радость от праздника!