В дни празднования Курбан Байрама сеть магазинов Kontakt порадует вас акцией «Отпразднуем». С сегодняшнего дня и до 19 июня вы найдете все, что искали, со скидками до 50% при покупке наличными.

Помимо этого, покупатели могут с легкостью производить оплату по частям, приобретя смартфон, ноутбук, умные часы, наушники, телевизор, бытовую технику, посуду и домашний текстиль в рассрочку на 18 месяцев, а мебель – в рассрочку на 24 месяца без процентов, комиссии и первоначального взноса. Это означает, что вы можете делать покупки в рамках своего бюджета и мгновенно получать желаемое.

Более того, вы можете приобрести понравившиеся товары с оплатой по частям, разбив цену со скидкой на целых 6 месяцев!

Вот лишь некоторые из множества выгодных предложений для тех, кто хочет купить подарок и сделать сюрприз своим близким:

Смартфон Redmi Note 13 с 256 ГБ памяти и дисплеем AMOLED по специальному предложению за 29 манатов в месяц;

с 256 ГБ памяти и дисплеем AMOLED по специальному предложению за манатов в месяц; Кондиционер Hoffmann площадью охвата 20-30 м 2 за 29 манатов в месяц;

площадью охвата 20-30 м за манатов в месяц; Диван Nepal с базой и механизмом трансформации всего за 19 манатов в месяц;

с базой и механизмом трансформации всего за 19 манатов в месяц; Смарт-часы Kieslect , работающие без подзарядки до 9 дней, теперь за 150 манатов вместо 250 ;

работающие без подзарядки до 9 дней, теперь за манатов вместо ; Холодильник Beko объемом 239 литров за 700 манатов вместо 1000, с бесплатной доставкой и установкой.

Как видите, акция «Отпразднуем» предлагает прекрасные возможности провести праздник еще лучше. Поэтому, не теряя времени, воспользуйтесь случаем и совершите выгодные покупки, зайдя в магазины Kontakt или посетив сайт kontakt.az, и удвойте радость от праздника!