В Благовещенске автомобиль на высокой скорости выехал на тротуар и сбил пешеходов. В результате ДТП погибли взрослый и двое детей, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав Амурской области.

На месте аварии работают 8 бригад скорой помощи. Пострадавшие госпитализированы в областную клиническую больницу. Отмечается, что на месте ДТП работают шесть машин скорой помощи из Благовещенска и еще две из Чигирей.

По имеющейся информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, и у него уже были штрафы на 4 000 рублей.