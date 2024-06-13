Москва оповестит все страны о заявлениях Путина

При этом он подчеркнул, что бегать ни за кем российская сторона не будет.

Российские послы в странах мира передадут властям озвученные президентом РФ Владимиром Путиным предложения по прекращению боевых действий в Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее сегодня, 14 июня, президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководством МИД России, где назвал условия для прекращения войны против Украины. Среди них — полный вывод украинских войск с территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины; отказ Украины от планов вступления в НАТО; безъядерный статус.

«Что касается роли МИД, ни за кем мы бегать не собираемся. Наши послы подробнейшим образом в соответствующих столицах передадут текст выступления президента, разъяснят дополнительно то, что имеется в виду, предысторию всей этой ситуации, и мы будем ожидать, что реакция последует», — сказал Сергей Лавров, которого цитируют российские СМИ.