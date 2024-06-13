Ереван направил Минску ноту протеста

МИД Армении направил Беларуси ноту протеста в связи с заявлениями пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

«В связи с комментарием пресс-секретаря МИД Беларуси, сделанном 13 июня, в частности, с вмешательством во внутренние дела Республики Армения, белорусской стороне была направлена нота протеста. Добавим, что пожелание иметь руководителей, которые думали бы о будущем своей страны, может исходить от того, кто сам этим обладает. В случае с Беларусью на данный момент это воистину роскошь», - отметила она.

Накануне пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, комментируя решение армянских властей не посещать Беларусь, пока пост главы государства занимает Александр Лукашенко, заявил, что Минск не вмешивается во внутренние дела Армении, уважает армянский народ и искренне желает «ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей».