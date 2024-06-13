Начался суд над Тофиком Ягублу

Как стало известно haqqin.az, на заседании под председательством судьи Эльнура Нуриева были уточнены анкетные данные обвиняемых. Адвокат Ягублу, Немат Керимли, подав ходатайство, попросил, чтобы его подзащитный не находился в стеклянной клетке, а сидел рядом с адвокатами, и чтобы следующие заседания проходили в большом зале суда. Ходатайство было частично удовлетворено. Судья сказал, что на последующих судебных заседаниях Ягублу может сидеть рядом со своими адвокатами.

Другой адвокат Ягублу, Агиль Лаидж, выступил с ходатайством о прекращении уголовного дела его подзащитного либо о помещении его под домашний арест. Прокурор в свою очередь потребовал не удовлетворять поданные ходатайства, посчитав их необоснованными. Суд не удовлетворил ходатайства.

Рассмотрение дела назначено на 21 июня.

Отметим, что Ягублу был задержан 14 декабря прошлого года. Ему предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 320.1 (подделка официальных документов) и 320.2 (использование заведомо поддельных документов) УК Азербайджана. Потерпевшим по делу проходит Эльшан Гусейнов.