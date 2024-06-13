В Казахстане запрещают ношение хиджаба

Запрет на ношение религиозной одежды в общественных местах могут рассмотреть в парламенте Казахстана. Об этом заявил депутат Мажилиса Ермурат Бапи.

По его словам, в обществе назрел вопрос о запрете на ношение религиозной одежды.

"Сейчас самым важным вопросом для нас является сохранение национальных интересов нашей страны, национальных традиций, национальной культуры. А если посмотреть на нынешнюю ситуацию, то одетых в черное казахов в обществе прибавилось. Эта ситуация серьезно вредит нашим будущим национальным интересам", - заявил Бапи.

Как отметил депутат, соответствующий законопроект войдет в парламент на предстоящей сессии.

"Поэтому мы, группа депутатов, подготовили такой законопроект. Он будет представлен парламенту на осенней сессии. Я думаю, что вопрос о хиджабе, никабе и другой религиозной одежде в обществе будет решен после его принятия. Тогда мы, наверное, сможем каким-то образом регулировать вопросы (ношения - прим.) религиозной одежды", - заключил он.