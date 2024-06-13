Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что выдвинутое президентом РФ Владимиром Путиным условие вывода ВСУ из новых российских регионов для прекращения огня станет "достижением военных целей России". Такое мнение Столтенберг озвучил на итоговой пресс-конференции по завершении встречи министров обороны стран НАТО, передают зарубежные СМИ.

"Это предложение будет означать, что Россия сможет достичь своих военных целей, поскольку украинцам придется отдать больше территорий, чем Россия уже занимает", - сказал он.

Столтенберг полагает, что выводить войска должна не Украина, а Россия.

Ранее генсек неоднократно заявлял, что НАТО "не может решать за Украину", какие условия для прекращения конфликта являются приемлемыми для Киева.