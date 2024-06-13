В Киеве ответили на «мир» Путина

«Никаких новых «мирных предложений» от России не поступало. …Путин озвучил лишь «стандартный набор агрессора», который уже неоднократно звучал. Его содержание достаточно специфично, в высшей степени оскорбительно для международного права и абсолютно красноречиво говорит о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии», — написал Подоляк в соцсети X.

По его мнению, предложения Путина звучат так: «отдайте нам свои территории», «откажитесь от своего суверенитета и своей субъектности», «оставьте себя незащищенными (не вступайте в альянсы)», «отмените (вместе с западными странами) все санкции в полном объеме и немедленно, чтобы мы могли наполнить нашу милитаризованную экономику и вкладывать больше средств в информационные провокации по всему миру».

«Конечно, в этом нет никакой новизны, никаких реальных мирных предложений и никакого желания прекратить войну. Но есть желание не платить за эту войну и продолжить ее в новых форматах. Это все полный обман. Поэтому — еще раз — избавьтесь от иллюзий и перестаньте всерьез воспринимать оскорбительные для здравого смысла «предложения России», — заключил Подоляк.

Президент России Владимир Путин, выступая 14 июня перед руководством российского МИД, заявил, что РФ готова прекратить боевые действия в Украине при выполнении нескольких условий. Среди них: Украина должна начать полный вывод войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также официально заявить об отказе от планов по вступлению в НАТО. Кроме того, Украина должна признать статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ, а Запад — снять санкции с России. Путин назвал условия прекращения войны за день до начала организованного Украиной саммита мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.