Тротуары возвращают бакинцам фото
Каждый человек является пешеходом. Пешеходов можно встретить на всех дорогах в любое время. Значит, для них нужно создавать удобную и безопасную среду. Об этом говорилось на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству. Отмечалось, что лучшие города – это те, которые спроектированы для людей, а не для транспортных средств. Укрепляется и законодательная база в этой сфере. Все важные вопросы, вытекающие из этого законодательства, будут вынесены на обсуждение в парламенте.
«Наша цель - превратить Баку в город для пешеходов. Сегодня мы получаем позитивные отзывы как от горожан, так и гостей столицы. Центральные улицы и проспекты представляются в новом облике. Все работы в пользу именно пешеходов. Достаточно вспомнить недавние проекты по созданию пешеходной зоны вокруг парка Хагани, ограничение движения транспортных средств по выходным и праздничным дням на близлежащих улицах, освобождение привокзальной площади от засилья автомобилей у станции метро «28 Мая». Все это – социальный заказ и требование общества. И как мы видим по отзывам, проделанная работа позитивно воспринимается людьми», – сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов.
Доступность города для пешеходов является важным критерием оценки качества его среды как с точки зрения комфорта пребывания, так и туристической привлекательности.
«В рамках развития мобильности и расширения пешеходных зон Агентство наземного транспорта Азербайджана совместно с соответствующими госструктурами проводят анализ потока пешеходов и интенсивности микромобильного транспорта. Расширение тротуара на проспекте Бюльбюля в Сабаильском районе столицы – часть работ, проводимых согласно результатам данного мониторинга», – сказал Рахман Гумматов, отметив, что расширение тротуаров служит удобству и безопасности пешеходов. Замминистра добавил, что посредством расширения тротуара в скором времени улучшатся условия для пешеходов перед входом в станцию метро «Сахил».
Отметим, что подобное расширение тротуара происходит в столице впервые за долгое время – до сих пор тротуары все чаще урезались под парковки и объекты.
Тротуары формируют непрерывную пешеходную сеть. Они же разгружают дороги. Таким образом, снижается использование автомобилей для коротких поездок. Это делает город удобным и дружелюбным для всех. В итоге от этого выигрывает пешеход – каждый из нас.