16:52

Каждый человек является пешеходом. Пешеходов можно встретить на всех дорогах в любое время. Значит, для них нужно создавать удобную и безопасную среду. Об этом говорилось на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству. Отмечалось, что лучшие города – это те, которые спроектированы для людей, а не для транспортных средств. Укрепляется и законодательная база в этой сфере. Все важные вопросы, вытекающие из этого законодательства, будут вынесены на обсуждение в парламенте.

«Наша цель - превратить Баку в город для пешеходов. Сегодня мы получаем позитивные отзывы как от горожан, так и гостей столицы. Центральные улицы и проспекты представляются в новом облике. Все работы в пользу именно пешеходов. Достаточно вспомнить недавние проекты по созданию пешеходной зоны вокруг парка Хагани, ограничение движения транспортных средств по выходным и праздничным дням на близлежащих улицах, освобождение привокзальной площади от засилья автомобилей у станции метро «28 Мая». Все это – социальный заказ и требование общества. И как мы видим по отзывам, проделанная работа позитивно воспринимается людьми», – сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов. Доступность города для пешеходов является важным критерием оценки качества его среды как с точки зрения комфорта пребывания, так и туристической привлекательности.