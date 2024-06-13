Матч открытия Евро-2024: Германия против Шотландии

Сегодня в Мюнхене состоится матч открытия чемпионата Европы по футболу. Встретятся сборные Германии и Шотландии.

Судить встречу будет бригада арбитров из Франции во главе с Клеменом Тюрпеном.

Германия и Шотландия выступают в группе «А» вместе с Венгрией и Швейцарией. Венгры и швейцарцы свой матч 1-го тура проведут завтра.

Всего 24 команды поделены на шесть групп. Сборные, занявшие первые два места, а также четыре лучшие команды, ставшие третьими, попадут в 1/8 финала.