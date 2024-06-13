Определился лидер президентской гонки в Иране

По результатам опроса, в тройку лидеров также вошли представитель духовного лидера в Совете безопасности республики Саид Джалили и экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиан. За спикера парламента готовы проголосовать 28,7% опрошенных, в то время как за Джалили - около 20%, а за Пезешкиана - 13,4%.

Остальные кандидаты получили менее 4% голосов. Данные проведенного аналитическим центром исследования также указывают на то, что порядка 26% респондентов еще не определились с выбором.

Сотрудники Shenaakht опросили граждан и по поводу их участия в предстоящих выборах. Результат опроса показал, что точно в выборах будут участвовать 53,6% опрошенных, 17,4% еще не определились с решением, а 29% не собираются идти на выборы. Как указывает аналитический центр, в опросе приняли участие 1 тыс. человек с 10 по 13 июня 2024 года.

Внеочередные президентские выборы в Иране назначены на 28 июня.