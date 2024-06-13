Украинцы обстреляли российский город: есть жертвы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино попал под обстрел днем 14 июня.

В результате обрушился подъезд многоквартирного дома. По информации губернатора, три человека пострадали.

МЧС России сообщило, что ведет поисковые работы на месте обрушения подъезда. Под завалами обрушившегося подъезда жилого дома могут быть люди, сообщили в оперативных службах. Отмечается, что обрушились 15 квартир.

Сотрудники МЧС достали из-под завалов в Шебекине двух человек, сообщил губернатор региона, число пострадавших выросло до пяти.