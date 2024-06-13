Начальник Генштаба армии Азербайджана Керим Велиев понаблюдал за тактико-специальными учениями, проводимыми с инженерными подразделениями, сообщает Минобороны Азербайджана.

После осмотра современного вооружения и техники, находящихся в распоряжении частей и подразделений инженерных войск, были заслушаны доклады командного состава. Начальнику Генерального штаба было доложено, что подразделения, поднятые по тревоге, приведены в состояние боевой готовности и выведены в районы сосредоточения.

Основное внимание в ходе учений уделено выполнению различных задач по инженерному обеспечению с учетом опыта Отечественной войны и последующих операций, а также вооруженных конфликтов в различных уголках мира.

Положительно оценив ход тактико-специальных учений, начальник Генерального штаба дал указания по дальнейшему повышению качества подобных учений и их проведению в соответствии с условиями реального боя.