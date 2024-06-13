Зеленский об «ультиматуме» Путина

Президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24 заявил, что так называемый ультиматум Путина для "мирных переговоров" с Украиной не отличается от предыдущих его "предложений", и сравнил их с действиями нацистской Германии.

Глава украинского государства подчеркнул, что "условия" Путина – "это ультиматумы, они ничем не отличаются от других ультиматумов, которые он делал раньше".

"Сейчас мы видим, что он (Путин) занимается возрождением нацизма. Это новая волна этого нацизма, который является российским нацизмом", – считает он.

Зеленский объяснил, что кремлевский глава хочет захватить как оккупированные, так и не оккупированные Россией территории Украины.

"Это то же самое, что сделал Гитлер, когда сказал: "Дайте мне часть Чехословакии, и на этом все закончится". Но нет, это ложь, историческая ложь. После этого была Польша, потом оккупация всей Европы", – напомнил он.

"Вы знаете, что эта волна нацизма никогда не останавливается. Он приходил в разные места на Земле, поэтому мы не должны доверять этим сообщениям, потому что Путин идет тем же путем. Сегодня он говорит о четырех регионах, раньше он говорил о Крыме и Донбассе", – подытожил Зеленский.