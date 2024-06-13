О сертификации азербайджанских учителей

На cегодняшний день в сертификации приняли участие 40,6 тысяч учителей, из который 88 процентов (35,6 тыс.) успешно прошли экзамены.

Из них 8,5 тысяч учителей (21 процент), прошедших сертификацию, набрали 51-60 баллов, а 27 тысяч (67 процентов) учителей набрали в пределах 30-50 баллов.

Обе попытки сдать сертификацию провалили около 5000 человек, что составляет лишь 12 процентов от числа принявших участие в сертификации.

Следует отметить, что к зарплате учителей, успешно прошедших сертификацию, добавляется 10 процентов, а к зарплате тех, кто набрал более 51 баллов, - 35 процентов. Таким образом, 35,6 тысяч учителей из 40,6 тысяч, принявших участие в процессе, получили соответствующую надбавку к зарплате.