В Италии арестовали бывшего вице-губернатора Кемерова

Его подозревают в организации побега из страны сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса.

Чиракадзе был задержан в аэропорту Милана, куда он прилетел с Сардинии, сообщает газета Corriere della Sera. Следователи вышли на него, изучив телефоны, геолокации и перелёты других подозреваемых по этому делу.

54-летний Чиракадзе — создатель сайта и информационной системы "Право.ру". Чиракадзе постоянно живёт в Швейцарии.