Песков разъяснил слова Путина

«Нет, это не так, это неверное понимание, однозначно. Это - именно мирная инициатива», - сказал Песков.

Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского, который назвал новые предложения Путина ультиматумом и заявил, что они ничем не отличаются от прежних условий, выдвигаемых Россией.

«Весной 2022 года была иная ситуация, и был подготовлен проект мирного договора, но потом он был отвергнут украинской стороной по команде британцев.

Сегодня сложилась очевидно другая ситуация де-факто и де-юре, где нельзя не учитывать, как сказал президент, четыре новые территории, которые в соответствии с международным правом вошли в состав Российской Федерации и сейчас являются неотъемлемой частью Российской Федерации.

Дальше ситуация также будет иной, и здесь просто украинской стороне нужно задуматься, но это, действительно, мирное предложение Путина. Это комплексное, очень глубокое и конструктивное предложение», - сказал Песков.