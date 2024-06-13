В Армении задерживают дашнаков

По меньшей мере 10 человек задержаны в результате обысков в офисах партии "Дашнакцутюн" в Ехегнадзоре и Вайке, заявил журналистам представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян.

По его словам, точное количество задержанных неизвестно, так как информация постоянно обновляется.

Сагателян пояснил, что в интернете появились записи разговоров неизвестного происхождения, где обсуждается подкуп граждан для участия в протестах. На основании этих записей следственные органы возбудили уголовное дело и провели обыски.