«Большая семерка» предупредила Путина

Применение Москвой оружия массового поражения будет иметь серьезные последствия, говорится в заявлении лидеров стран «Большой семерки» (G7).

«Мы еще раз подчеркиваем, что любое применение Россией химического, биологического, радиологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия», — указано в документе.

Президент России Владимир Путин 7 июня заявил, что Москва, согласно ее доктрине, «использует ядерное оружие только в исключительном случае, который не наступил».