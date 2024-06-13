«Большая семерка» предупредила Путина
Применение Москвой оружия массового поражения будет иметь серьезные последствия, говорится в заявлении лидеров стран «Большой семерки» (G7).
«Мы еще раз подчеркиваем, что любое применение Россией химического, биологического, радиологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия», — указано в документе.
Президент России Владимир Путин 7 июня заявил, что Москва, согласно ее доктрине, «использует ядерное оружие только в исключительном случае, который не наступил».