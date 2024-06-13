Гордон: «Русский язык – язык не только Путина и Патрушева»

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон, который после начала войны свои интервью продолжает записывать на русском языке, впервые объяснил свою позицию.

Гордон отметил, что продолжает слушать русские песни, которые включал до 24 февраля 2022 года и «не видит в этом проблемы».

«Хорошие русские песни я продолжаю слушать. Я не могу себе запретить это и не буду запрещать. Я слушаю и Высоцкого, и Окуджаву, и многих других исполнителей, чьи песни мне нужны. Я вообще иначе отношусь к языковому вопросу. Я понимаю, что мой подход не будет воспринят всеми, но мне все равно, кто и как воспринимает то, о чем я говорю», - рассказал журналист.

По словам Гордона, он не считается с мнением большинства и не понимает, почему русский язык связывают только с диктатором.

«Любой язык для меня и не только для меня - это, прежде всего, средство для общения и получения информации... Я очень люблю украинский язык, я очень хорошо говорю на украинском. Я всегда перехожу на украинский, когда мои собеседники разговаривают на украинском.

Это не только уважение к ним - это желание общаться на украинском. Но мой язык, который мне вложили родители с детства, - это русский. И это не язык Путина, Патрушева или Шойгу. Это язык большой, я считаю, культуры. И Киев моего детства был на 90% русскоязычным», - добавил он.

Гордон также отметил, что во время войны многие военные и граждане продолжают общаться на русском:

«Сейчас Киев в основном разговаривает на русском, на передовой наши герои говорят мне прямо в интервью, что на русском языке говорит большинство, но это не имеет никакого значения.

Значение в том, что в свободной стране мы боремся с российскими убийцами именно за то, чтобы быть свободными - в отличие от них. В свободной стране каждый должен разговаривать на том языке, на котором хочет. Но государственный язык должен быть украинским. Это залог существования нашего государства», - подытожил журналист.