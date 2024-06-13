Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 21:20

На фоне продолжающихся протестов оппозиции, руководимых преподобным «попом Гапоняном» - Багратом Галстаняном, премьер-министр Пашинян сделал несколько резких заявлений в адрес «карабахского клана». В частности, он обвинил «клерикально-феодальную элиту», которая, по его словам, пытается использовать в своих политических целях карабахских армян. Явно намекая на Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, премьер-министр Армении сказал, что лидеры «прежних режимов» за деньги выводят на улицы карабахских армян, используя их, как инструмент для осуществления государственного переворота.

После чего Пашинян обвинил лидеров самопровозглашенного карабахского режима, ликвидированного в сентябре 2023 года, в том, что они «всего за два часа подписали акт о капитуляции и передали Азербайджану оружие и технику на миллиарды долларов». В ответ на обвинения премьер-министра Самвел Шахраманян, последний лидер ликвидированного режима «Арцаха», хранивший в последнее время молчание, сделал сенсационное заявление о том, что «армия обороны Арцаха до последнего дня» напрямую подчинялась Министерству обороны Армении. Шахраманян добавил, что этот факт подтвердил также генерал Самвел Бабаян, занимавший посты «секретаря Совета безопасности» и «министра обороны» самопровозглашенного режима.

«Наш народ должен знать эту правду и не пытаться искать виновных», — подчеркнул Шахраманян, предупредивший, что в ближайшее время публично выступит с заявлениями, после которых «общественность Армении узнает правду». «Заявления, сделанные, вчера в Национальном собрании Николом Пашиняном, не имеют ничего общего с реальностью», — отметил Шахраманян. Последний руководитель ликвидированного сепаратистского режима сказал, что, когда армия начала операцию, они «осознали, что остались в одиночестве» и решили сдаться, чтобы «спасти жизни людей».

«Что касается того, что мы оставили в Карабахе оружие на миллиарды долларов, - добавил Шахраманян, - то хочу сообщить, что Никол Пашинян должен был хорошо знать, на чьем балансе находится это оружие, и кто за него несет ответственность». Таким образом, публичная полемика между Пашиняном и бывшим лидером карабахского сепаратистского режима фактически привела к признанию давно известного факта, что Карабах был оккупирован Арменией, о чем официальный Баку говорил со всех международных трибун, начиная с 90-х годов ХХ века. Армянская диаспора на Западе и власти Армении представляли (и представляют по сей день) оккупацию Карабаха, как «борьбу армян за национальное самоопределение», утверждая, что в Карабахе действовало «независимое государство» и его «армия», а Армения, в свою очередь, никогда не была оккупантом, а всего лишь «поддерживала народ Карабаха».