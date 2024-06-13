Почти 700 тысяч солдат ВС РФ находятся в «зоне СВО», заявил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками программы «Время героев» - «образовательного проекта» для «прошедших Украину» российских военных.

Он также заявил, что Россия «вынуждена отодвигать линию фронта на харьковском направлении, чтобы снизить количество ударов по Белгороду».

Последний раз Путин называл контингент российской армии в Украине в декабре 2023 года. Тогда, по его словам, на так называемой «СВО» находились 617 тысяч военных.