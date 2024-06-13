Зеленского беспокоит пункт соглашения с США

У президента Украины Владимира Зеленского вызывает беспокойство пункт соглашения со США, согласно которому Вашингтон может расторгнуть его, пишет The New York Times.

«В соглашения о безопасности мелким шрифтом спрятан этот параграф: «Любая из сторон может расторгнуть настоящее соглашение, предоставив письменное уведомление по дипломатическим каналам», которое «вступит в силу через 6 месяцев», – сообщает издание.

Оно напоминает, что это «именно та лазейка, которую бывший президент Дональд Трамп использовал в ядерном соглашении с Ираном, от которого он отказался в 2018 году».

«Трамп не скрывает своего пренебрежения к Украине или своего желания избавить Соединенные Штаты от огромных финансовых обязательств там. Вместо этого он настаивает на том, что может положить конец войне за 24 часа – предположительно, сказав Путину, что он может сохранить территорию, которую он уже захватил», - пишет NYT.