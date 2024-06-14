Сунак: «Россия должна заплатить, и она заплатит»

Россия должна заплатить за разрушения, которые она сеет в Украине, и она заплатит, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак на пресс-конференции в кулуарах встречи G7 в Борго-Эгнация.

«Цель стран G7 - добиться мира в Украине, что не означает капитуляции Киева», - продолжил британский лидер. «Мир должен быть основан на международном праве», - добавил он, подтвердив, что завтра он будет в Швейцарии для участия в мирной конференции по Украине.

«Россия не заставит нас устать помогать Украине: наши обязательства долгосрочны», - заявил премьер-министр. «Необходимо больше инвестировать в безопасность: Украина также борется за нашу свободу, и поэтому мы больше инвестируем в оборону. Сдерживание является частью этого проекта. Расписание ясно».

«Великобритания ввела санкции против Китая, страны, которая сотрудничает с Ираном и Северной Кореей и угрожает свободе судоходства», - сказал Сунак. «Если вы поддержите Россию, вы заплатите цену своего выбора», - добавил он.

Премьер Великобритании также заявил, что Украина может сама решать, как использовать поставляемое ей оружие.