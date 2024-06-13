Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева провела очередной прием граждан в городе Баку.

С.Алиева приняла граждан в индивидуальном порядке. Некоторые проблемы были решены на месте, остальные вопросы пообещали взять под контроль и направить в соответствующие государственные органы для решения.

Во время приема гражданам дали юридические консультации, а также сообщили, что для более эффективного и оперативного рассмотрения обращений граждан в аппарате омбудсмена действует круглосуточный кол-центр по номеру 916, а также можно обращаться через электронную почту, почту, факс и социальные сети.