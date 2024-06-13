Россия призвала Францию и Германию учить историю

Франция и Германия, судя по всему, не «выучили уроки истории», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Россия призывает страны, руководство которых проводит здравомыслящий курс, не верить лукавым зазываниям «сходки» в Швейцарии по Украине.

Киев и его спонсоры демонстративно игнорируют мирные усилия по урегулированию кризиса, отказываются от их обсуждения.

Если Запад и Киев откажутся от мирного предложения РФ, то политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития будут на них», - сказал Небензя.