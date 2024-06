Послы ФРГ и Великобритании в Азербайджане Фергус Олд и Ральф Хорлеманн вместе смотрят матч открытия ЕВРО-2024 между сборными Германии и Шотландии, написал Хорлеманн в соцсети Х.

«Мы готовы! С моим коллегой и другом Фергусом Олдом смотрим в прямом эфире матч открытия ЕВРО-2024 между Германией и Шотландией дома, в британской резиденции. Пусть победит сильнейший!» - написал немецкий посол.

We’re ready to go! Live screening of opening match of #euro2024 between 🇩🇪🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 at the 🇬🇧 Residence with my colleague and friend @FergusAuldFCDO . May the better team win! pic.twitter.com/WDGuqQZFW5