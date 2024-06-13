Леонид Швец, автор haqqin.az 01:06

"Чего такой дерзкий?" С этой фразы когда-то принято было начинать драки. Сейчас она приходит на язык при ознакомлении с предложениями Владимира Путина о немедленном прекращении огня и заключении мира. Когда в начале января 2022 года Россия устами заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова заявила, что «НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года», многие удивились такой наглости и не на шутку встревожились. Какие козыри есть у Кремля, чтобы переходить на разговор с Западом с позиции презрительного превосходства?

Теперь, задним числом уже понятно, на чем основывалась самоуверенность Кремля: российский президент уже видел себя принимающим парад Победы на Крещатике в Киеве. Недовольный нарушением международного правопорядка Запад ткнули бы мордой в тотальную зависимость Европы от российских углеводородов, и тот бы униженно приполз договариваться о новом мироустройстве. Против лома нет приема, и хозяин Кремля готов был демонстрировать изнеженным и боящимся своей тени лидерам демократического мира дерзкую решительность этим ломом орудовать. На словах обвиняя Вашингтон и его союзников в коварстве и агрессивности, Путин на самом деле презирал их за трусость и нежелание драться «кость в кость». Сейчас уже всем очевидно, что расчеты на слабость Запада имели под собой основания. Понадобилось немалое время, чтобы страны, которые номинально многократно превосходят Россию в военном и экономическом отношении, включились в процесс противостояния агрессору более-менее системно, и то не без сбоев, если вспомнить полугодовую паузу с американской помощью Украине. И все, чего Путин действительно добился за два с половиной года войны, так это беспрецедентного сплочения и мобилизации Запада в целом и НАТО в частности, то есть наглядного преодоления той самой слабости, игра на которой должна была принести впечатляющий результат и утвердить в очередной раз геополитическое величие России.

С чего вдруг сейчас Владимир Путин заговорил на языке ультиматума, потребовав в обмен на немедленный мир снятия с России всех санкций, приращения ее территориями, на которые даже не ставала нога российского солдата, безблокового статуса Украины и чего-то там еще? Нынче-то у него какие козыри, тем более в контексте побитых предыдущих? С чего бы Западу, зарядившему сотни миллиардов долларов и евро на перевооружение и военную поддержку Украины, беспрецедентно укрепившему восточный фланг НАТО, в том числе за счет присоединения Швеции и Финляндии, обложившему Россию вдоль и поперек санкциями, махнуть на все эти усилия рукой и броситься уговаривать Киев пойти на унизительные уступки агрессору? А какие грандиозные победы недавно случились, которые позволяют Путину занять позу триумфатора? Неужели взятие Очеретино? «Как?! – воскликнули в мировых столицах. – Того самого Очеретино?!»