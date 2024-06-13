Румыния отказала россиянам

Румыния отказалась выдавать визы членам российской делегации для участия в сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в Бухаресте, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Так вот, в наш адрес, страны - соучредителя этой организации, поступила нота МИД Румынии. В ней говорится, что с учетом российской агрессии против Украины ни одному из членов делегации Российской Федерации не будут выданы визы и не будет разрешен въезд в страну», - написал он в своем телеграм-канале.

В минувшем году Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла декларацию, в которой назвала Россию государством - спонсором терроризма. В ноябре 2022 года подобное решение принял Европейский парламент.

Накануне восемь министров иностранных дел стран Евросоюза направили письмо главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Боррелю с призывом ввести запрет на свободное передвижение российских дипломатов по Европе.

По их словам, разведка, пропаганда и возможная диверсионная деятельность являются «основной рабочей нагрузкой для большого числа российских дипломатов в ЕС». Письмо подписали главы внешнеполитических ведомств Чехии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Румынии.