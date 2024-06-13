У Зеленского допустили мир с Россией

Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Александр Мережко заявил, что не исключает прекращения огня между Россией и Украиной после переговоров. Об этом пишет Financial Times.

«Мережко... не исключает мирные переговоры или более вероятную перспективу — прекращение огня по результатам переговоров, использовав пример КНДР и Южной Кореи», - отмечается в материале.

При этом парламентарий подчеркнул, что переговоры ни к чему не приведут, если Украина не получит от Запада гарантии безопасности. Мережко отметил, что подписание Киевом и Москвой мирного соглашения будет возможно только в том случае, если США и Китай окажут влияние на Россию.