Пентагон вел секретную кампанию во время пандемии…

В разгар пандемии американские военные запустили целую секретную программу по дискредитации китайской вакцины Sinovac, сообщает Reuters со ссылкой на данные, предоставленные бывшими военными чиновниками США, знакомыми с операцией. Программа действовала на территории Филиппин и ее целью было наказать Пекин за заявления, что именно США виноваты в пандемии.

Филиппины были выбраны, поскольку, по некоторым данным именно эта страна особенно сильно пострадала от коронавируса. Расследование Reuters показало, что кампания США была направлена на то, чтобы посеять хаос и сомнения в безопасности вакцин и другой жизненно важной помощи из Китая.

В ход шли фальшивые аккаунты в сети, где осуждалось качество всего китайского, от масок до наборов для тестирования вакцины. Агентство выявило по меньшей мере 300 аккаунтов, которые соответствовали описанию военных, рассказавших о программе. Почти все были созданы летом 2020 года и посвящены слогану «Китай — это вирус».

«COVID пришел из Китая, и ВАКЦИНА тоже из Китая, не доверяйте Китаю!», «Вакцина подделка, но коронавирус настоящий» — цитирует агентство типичные сообщения с тех аккаунтов.

Позже усилия американских военных распространились за пределы Юго-Восточной Азии, дошли до Центральной Азии, включая Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, и Ближнего Востока и завершились лишь к середине 2021 года. Везде Пентагон действовал по одной схеме: поддельные аккаунты в социальных сетях, чтобы посеять страх перед китайскими вакцинами.

При этом пропагандистская кампания адаптировалась к местной аудитории. Например, в мусульманских странах акцент делался на спорное утверждение, что вакцины иногда содержат свиной желатин, и поэтому китайские прививки по исламскому законодательству могут считаться запрещенными.

Кампанию свернули только после того, когда стало очевидно, что она наносит ущерб вакцинам и других производителей, поясняет Reuters.

На запрос агентства высокопоставленный чиновник Министерства обороны США признал, что американские военные занимались тайной пропагандой, направленной на принижение китайской вакцины в развивающихся странах. Однако подробности он сообщить отказался.