Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:16

Накануне саммита «Большой семерки» многие задавали себе вопрос: а способна ли эта влиятельная международная платформа принять на этот раз сколько-нибудь адекватные и, главное, - реализуемые, решения, если она более чем на половину - Байден, Шольц, Макрон, Сунак, состоит из «хромых уток»? Что ж, как показывают его итоги, эти самые «хромые утки» в части обсуждения «украинского кейса» показали себя вполне боевитыми. Во всяком случае они были единодушны в том, что Москва должна возместить Киеву ущерб в размере $486 миллиардов, весьма жестко заявив при этом: «Россия не должна решать, когда и если она будет платить за ущерб, который она нанесла в Украине. Очевидно, что в соответствии с международным правом Россия обязана заплатить за причиненный ею ущерб. Поэтому мы будем продолжать обсуждение всех возможных законных способов, при помощи которых Россию можно заставить выполнить эти обязательства».

А кроме того, как следует из итогового документа саммита, G7 намерена и дальше оказывать Украине военную и финансовую поддержку для противостояния российской агрессии «так долго, как это будет необходимо». Ну и кроме того, «Большая семерка» намерена продолжать борьбу с доходами России от продажи энергоносителей, включая сюда и СПГ, готова усовершенствовать эффективность потолка цен на нефть и мешать попыткам Москвы обойти санкции с помощью «теневого флота» и альтернативных маршрутов доставки. «Вишенкой на торте» нынешнего саммита также стало даже не то, что США и Украина подписали 10-летнее соглашение о гарантиях безопасности, а то, что аналогичное соглашение заключили между собой Киев и Токио. Согласно этому документу, Япония в 2024 году предоставит Украине помощь на 4,5 миллиарда долларов и продолжит поддерживать ее в течение всего 10-летнего срока действия соглашения. Речь идет о безопасности и оборонной помощи, гуманитарной помощи, техническом и финансовом сотрудничестве.

И если в «китайской», «палестинской» и «иранской» части итогового заявления еще можно найти некие двусмысленности и расплывчатые формулировки, то по "украинскому кейсу" их нет. Что может свидетельствовать только об одном: политический истеблишмент стран-участников G-7 со своей позицией в российско-украинском конфликте окончательно определился – и теперь эту определенность будет оформлять в конкретные решения на уровне соответствующих директив, протоколов и прочих нормативных актов. «Знаем мы эту G-7», - скажет скептик. – «На словах одно, как до дела – так другое». И в чем-то до недавнего времени такая точка зрения вполне имела право на существование. Что США, что ЕС – в ходе российского вторжения в Украину неоднократно демонстрировали то, для чего определение «нерешительность на грани предательства» будет весьма мягким, на ум просятся совершенно другие слова. Но теперь времена изменились, и в той же «Большой семерке» начинают это осознавать. Главная суть этого изменения, во-первых, заключается в том, что российско-украинский конфликт перешел в ту фазу, где G-7 и ее стратегические партнеры изначально сильнее – теперь это война экономик. А на этом поле у Запада есть все шансы выиграть. Во-вторых, G-7 теперь не питает никаких иллюзий в отношении здравомыслия Кремля, хотя эти иллюзии существовали вплоть до февраля 2022 года – и даже после этой даты.