Война экономик, в которой у России никаких шансов итоги с haqqin.az

Дмитрий Рой, автор haqqin.az

Накануне саммита «Большой семерки» многие задавали себе вопрос: а способна ли эта влиятельная международная платформа принять на этот раз сколько-нибудь адекватные и, главное, - реализуемые, решения, если она более чем на половину - Байден, Шольц, Макрон, Сунак, состоит из «хромых уток»? Что ж, как показывают его итоги, эти самые «хромые утки» в части обсуждения «украинского кейса» показали себя вполне боевитыми.

Во всяком случае они были единодушны в том, что Москва должна возместить Киеву ущерб в размере $486 миллиардов, весьма жестко заявив при этом: «Россия не должна решать, когда и если она будет платить за ущерб, который она нанесла в Украине. Очевидно, что в соответствии с международным правом Россия обязана заплатить за причиненный ею ущерб. Поэтому мы будем продолжать обсуждение всех возможных законных способов, при помощи которых Россию можно заставить выполнить эти обязательства».

По "украинскому кейсу" они не «хромые утки»

А кроме того, как следует из итогового документа саммита, G7 намерена и дальше оказывать Украине военную и финансовую поддержку для противостояния российской агрессии «так долго, как это будет необходимо».

Ну и кроме того, «Большая семерка» намерена продолжать борьбу с доходами России от продажи энергоносителей, включая сюда и СПГ, готова усовершенствовать эффективность потолка цен на нефть и мешать попыткам Москвы обойти санкции с помощью «теневого флота» и альтернативных маршрутов доставки.

«Вишенкой на торте» нынешнего саммита также стало даже не то, что США и Украина подписали 10-летнее соглашение о гарантиях безопасности, а то, что аналогичное соглашение заключили между собой Киев и Токио. Согласно этому документу, Япония в 2024 году предоставит Украине помощь на 4,5 миллиарда долларов и продолжит поддерживать ее в течение всего 10-летнего срока действия соглашения. Речь идет о безопасности и оборонной помощи, гуманитарной помощи, техническом и финансовом сотрудничестве.

И даже Япония берет Украину на себя

И если в «китайской», «палестинской» и «иранской» части итогового заявления еще можно найти некие двусмысленности и расплывчатые формулировки, то по "украинскому кейсу" их нет. Что может свидетельствовать только об одном: политический истеблишмент стран-участников G-7 со своей позицией в российско-украинском конфликте окончательно определился – и теперь эту определенность будет оформлять в конкретные решения на уровне соответствующих директив, протоколов и прочих нормативных актов.

«Знаем мы эту G-7», - скажет скептик. – «На словах одно, как до дела – так другое». И в чем-то до недавнего времени такая точка зрения вполне имела право на существование. Что США, что ЕС – в ходе российского вторжения в Украину неоднократно демонстрировали то, для чего определение «нерешительность на грани предательства» будет весьма мягким, на ум просятся совершенно другие слова.

Но теперь времена изменились, и в той же «Большой семерке» начинают это осознавать. Главная суть этого изменения, во-первых, заключается в том, что российско-украинский конфликт перешел в ту фазу, где G-7 и ее стратегические партнеры изначально сильнее – теперь это война экономик. А на этом поле у Запада есть все шансы выиграть.

Во-вторых, G-7 теперь не питает никаких иллюзий в отношении здравомыслия Кремля, хотя эти иллюзии существовали вплоть до февраля 2022 года – и даже после этой даты.

Война с открытыми картами

Как прозорливо писал немецкий исследователь Борис Райтшустер в своей книге «Путинократия», выпущенной в 2014 году, сразу после аннексии Крыма: «После вступления Путина в Крым в марте 2014 г. я убедился в очевидном. Меня не удивило, что Путин оказался готов к такой агрессии. Кто скрупулезно изучал его политику, должен был предполагать, что такой шаг возможен. Меня ужаснуло другое: принимать всерьез происходящее в Москве не хотели не только сотрудники внешнеполитического ведомства, но и представители фракции в Бундестаге, которые стабильно критически относились к путинской России. «Половина моих коллег не верит в то, что в ней написано, — позже признавался один из них. — Они просто не хотят в это верить!».

Теперь эти иллюзии в прошлом, пусть и не до конца, и нам еще предстоит встретиться с их рецидивами.

 Но сумма $486 миллиардов – уже прозвучала. И стоит отчетливо понимать, что это никакое не «возмещение ущерба», а самая что ни на есть контрибуция. Которая уже Западом поделена и внесена в графу «ожидаемая прибыль». А она сама себя не заработает – поэтому ее будут «трясти» с России все настойчивее. И совокупными усилиями.