Война экономик, в которой у России никаких шансов итоги с haqqin.az
Накануне саммита «Большой семерки» многие задавали себе вопрос: а способна ли эта влиятельная международная платформа принять на этот раз сколько-нибудь адекватные и, главное, - реализуемые, решения, если она более чем на половину - Байден, Шольц, Макрон, Сунак, состоит из «хромых уток»? Что ж, как показывают его итоги, эти самые «хромые утки» в части обсуждения «украинского кейса» показали себя вполне боевитыми.
Во всяком случае они были единодушны в том, что Москва должна возместить Киеву ущерб в размере $486 миллиардов, весьма жестко заявив при этом: «Россия не должна решать, когда и если она будет платить за ущерб, который она нанесла в Украине. Очевидно, что в соответствии с международным правом Россия обязана заплатить за причиненный ею ущерб. Поэтому мы будем продолжать обсуждение всех возможных законных способов, при помощи которых Россию можно заставить выполнить эти обязательства».
А кроме того, как следует из итогового документа саммита, G7 намерена и дальше оказывать Украине военную и финансовую поддержку для противостояния российской агрессии «так долго, как это будет необходимо».
Ну и кроме того, «Большая семерка» намерена продолжать борьбу с доходами России от продажи энергоносителей, включая сюда и СПГ, готова усовершенствовать эффективность потолка цен на нефть и мешать попыткам Москвы обойти санкции с помощью «теневого флота» и альтернативных маршрутов доставки.
«Вишенкой на торте» нынешнего саммита также стало даже не то, что США и Украина подписали 10-летнее соглашение о гарантиях безопасности, а то, что аналогичное соглашение заключили между собой Киев и Токио. Согласно этому документу, Япония в 2024 году предоставит Украине помощь на 4,5 миллиарда долларов и продолжит поддерживать ее в течение всего 10-летнего срока действия соглашения. Речь идет о безопасности и оборонной помощи, гуманитарной помощи, техническом и финансовом сотрудничестве.
И если в «китайской», «палестинской» и «иранской» части итогового заявления еще можно найти некие двусмысленности и расплывчатые формулировки, то по "украинскому кейсу" их нет. Что может свидетельствовать только об одном: политический истеблишмент стран-участников G-7 со своей позицией в российско-украинском конфликте окончательно определился – и теперь эту определенность будет оформлять в конкретные решения на уровне соответствующих директив, протоколов и прочих нормативных актов.
«Знаем мы эту G-7», - скажет скептик. – «На словах одно, как до дела – так другое». И в чем-то до недавнего времени такая точка зрения вполне имела право на существование. Что США, что ЕС – в ходе российского вторжения в Украину неоднократно демонстрировали то, для чего определение «нерешительность на грани предательства» будет весьма мягким, на ум просятся совершенно другие слова.
Но теперь времена изменились, и в той же «Большой семерке» начинают это осознавать. Главная суть этого изменения, во-первых, заключается в том, что российско-украинский конфликт перешел в ту фазу, где G-7 и ее стратегические партнеры изначально сильнее – теперь это война экономик. А на этом поле у Запада есть все шансы выиграть.
Во-вторых, G-7 теперь не питает никаких иллюзий в отношении здравомыслия Кремля, хотя эти иллюзии существовали вплоть до февраля 2022 года – и даже после этой даты.
Как прозорливо писал немецкий исследователь Борис Райтшустер в своей книге «Путинократия», выпущенной в 2014 году, сразу после аннексии Крыма: «После вступления Путина в Крым в марте 2014 г. я убедился в очевидном. Меня не удивило, что Путин оказался готов к такой агрессии. Кто скрупулезно изучал его политику, должен был предполагать, что такой шаг возможен. Меня ужаснуло другое: принимать всерьез происходящее в Москве не хотели не только сотрудники внешнеполитического ведомства, но и представители фракции в Бундестаге, которые стабильно критически относились к путинской России. «Половина моих коллег не верит в то, что в ней написано, — позже признавался один из них. — Они просто не хотят в это верить!».
Теперь эти иллюзии в прошлом, пусть и не до конца, и нам еще предстоит встретиться с их рецидивами.
Но сумма $486 миллиардов – уже прозвучала. И стоит отчетливо понимать, что это никакое не «возмещение ущерба», а самая что ни на есть контрибуция. Которая уже Западом поделена и внесена в графу «ожидаемая прибыль». А она сама себя не заработает – поэтому ее будут «трясти» с России все настойчивее. И совокупными усилиями.