Северная Корея возводит стену

Военные КНДР, возможно, ведут работы по возведению укреплений или длинной стены в демилитаризованной зоне на границе с Республикой Корея. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники среди военных.

"В последнее время северокорейские военные возводят стены, копают землю, строят дороги в ряде районов между военной демаркационной линией и северной разграничительной линией внутри демилитаризованной зоны", - сказал собеседник агентства.

Yonhap указывает, что характер этих строительных работ непонятен.

Не исключается, что КНДР в конечном счете планирует возвести аналог Берлинской стены к северу от демаркационной линии. Межкорейская граница составляет 248 км. В то же время может оказаться, что народная республика лишь укрепляет сторожевые и опорные пункты. Требуется дополнительный анализ, передает агентство.