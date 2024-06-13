Резервы Центробанка Турции достигли исторического максимума

Резервы Центрального банка Турции достигли исторического максимума, достигнув 146,2 миллиарда долларов, увеличившись на 2 миллиарда 504 миллиона долларов по сравнению с предыдущей неделей, благодаря внешнему притоку капитала и обратной долларизации, передает TRT Haber.

«Макрофинансовая стабильность, которую мы укрепляем, снижая уязвимости, будет важной поддержкой для достижения нашей цели постоянной ценовой стабильности», - сказал министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек.

Последний рекорд по резервам был установлен в декабре 2023 года и составил 145,5 миллиарда долларов. Чистые резервы ЦБРТ также выросли с 45,46 миллиарда долларов до 47,52 миллиарда долларов в ту же неделю.

На прошлой неделе продолжилось восстановление чистых резервов, за исключением свопов, перешедших в положительную зону. На неделе, заканчивающейся 7 июня, чистые резервы, за исключением свопов, составили 5,9 миллиарда долларов.