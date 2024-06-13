Россия инвестирует в Иран

Россия будет инвестировать в нефтяные месторождения Ирана. Об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Овджи, сообщает Mehr.

По его словам, на встрече с российским главой ирано-российской совместной экономической комиссии были рассмотрены все вопросы повестки дня отношений между двумя странами за последние три года, среди которых были инвестиции России в новые нефтяные месторождения Ирана.

Овджи добавил, что был рассмотрен прогресс в области промышленности, нефти и газа, электростанций, второй атомной электростанции в Бушере, банковского дела, коридора Север-Юг и железной дороги Решт-Астара.

По словам министра нефти Ирана, стороны обсудили решение проблем в рамках совместных проектов, отметив, что были достигнуты новые соглашения и решения, особенно в нефтегазовой и нефтехимической отраслях.

Овджи довел до внимания, что сегодня 220 000 баррелей иранской нефти добывается на семи месторождениях в Иране, в которые инвестировала РФ.