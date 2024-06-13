ЕС назвал точную дату

Послы Евросоюза принципиально согласовали переговорные рамки для обсуждения присоединения Украины и Молдовы к блоку, начало переговоров назначено на 25 июня, сообщает в соцсети X бельгийское председательство в ЕС.

«Послы в принципе согласились с переговорными рамками для переговоров о вступлении Украины и Молдовы. Бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня», — говорится в публикации.

Euractiv пишет, что 25 июня в Люксембурге запланирована встреча министров по европейским делам. По данным издания, решение было принято после снятия Венгрией вето в связи с тем, что в рамки переговоров с Украиной добавлены дополнительные формулировки о национальных меньшинствах и защите языков.